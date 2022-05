Roma festa Circo Massimo oggi, alle 16.30 l'inizio del corteo alle terme di Caracalla: attesi un milione di tifosi

La Roma festeggerà oggi la vittoria della Conference League al Circo Massimo con i tifosi. Saranno probabilmente un milione, secondo le prime stime. Il corteo con i due bus scoperti, sui quali ci saranno squadra e staff, comincerà alle 16.30 sulla via delle Terme di Caracalle e proseguirà fino al Circo Massimo, dove i giocatori sfileranno tra la gente per festeggiare la vittoria di ieri a Tirana.

Festa Roma, le info sul corteo

Questo pomeriggio due pullman scoperti partiranno intorno alle 16 arrivando mezz'ora dopo a transitare lungo via delle Terme di Caracalla. Da lì con tutti i tifosi il corteo si sposterà al Circo Massimo con l'arrivo previsto per le 17. Il club non ha reso noto il punto di partenza della sfilata per motivi di ordine pubblico. Nella notte, intanto, già tre mila tifosi si erano recati a Fiumicino per l'arrivo della squadra con la coppa, ma senza grande fortuna perché la Roma ha poi lasciato l'aeroporto da un'uscita secondaria per dirigersi a Trigoria dove ad aspettare Pellegrini e compagni c'erano altre centinaia di tifosi. «Questa coppa è per voi, grazie ragazzi» ha detto il capitano Lorenzo Pellegrini uscito sul tetto della struttura insieme al resto della squadra per festeggiare con i tifosi presenti.