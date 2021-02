Roma, organizzano festa a casa: multati 14 ragazzi. Sigilli a 3 ristoranti, da San Lorenzo a Ostia

Movida, feste private e assembramenti, è alto il bilancio dei controlli della polizia locale di Roma che portato a multe e alla chiusura di tre locali.

Nella zona di Montesacro due locali, che violavano le attuali misure, sono stati sanzionati e dovranno restare chiusi rispettivamente per 2 e 3 giorni. Gli stessi agenti sono intervenuti lungo il «muretto» di via Angiolieri per evitare gli assembramenti dei giovani che, tradizionalmente, affollano la via. A San Lorenzo, dalle 18 alle 19.30, insieme alla polizia locale Roma Capitale, è stata circoscritta piazza dell'Immacolata per agevolare il deflusso di circa 500 persone.

A Trastevere un ragazzo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. A Ostia, poco prima della mezzanotte, gli equipaggi della sezione volanti hanno trovato un circolo culturale all'interno del quale 37 persone stavano giocando a biliardo. Tutti i giocatori sono stati sanzionati così come i titolari del locale al quale è stata anche ritirata la licenza. Nel quartiere Aurelio, all'interno di un'abitazione privata, scoperta una festa privata in corso con 14 ragazzi. Tutte le persone sono state multate. Inoltre due di loro sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per aver opposto resistenza e minacciato gli agenti della sezione volanti intervenuti. Nel corso dei servizi sono state controllate più di 180 persone.

Hanno partecipato insieme gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, dei commissariati Trastevere e San Lorenzo e della Divisione polizia amministrativa e sociale, del nucleo operativo e della sezione volanti della questura, del reparto mobile e del reparto prevenzione Crimine.Servizi straordinari di controllo del territorio della polizia di Stato nei quartieri Montesacro - in particolare in piazza Sempione - Trastevere, San Lorenzo e Ostia, al fine di verificare eventuali assembramenti e armonizzare così le attività attualmente consentite con il rispetto del distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale cosi come disposto con l'ultimo Dpcm.

