Ancora un appuntamento al Pincio. Ancora un maxi assembramento di giovanissimi, senza mascherine. E ancora una rissa. Ma questa volta tra due ragazze: è successo sabato pomeriggio poco dopo le 18.30. Quando un gruppo numerosissimo di ragazzi si è incontrato sulla terrazza per poi scendere verso Piazza del Popolo. Qui la tensione si è alzata quando due ragazze sono venute alle mani.

Spinte, calci fino a rincorrersi. «Mi sono sfrecciate davanti» racconta Francesco, un testimone che stava passeggiando con la sua fidanzata: «Sono arrivate davanti alla macchina della polizia, una teneva per i capelli l’altra. Una scena che mi ha molto impressionato mentre gli altri ragazzi hanno iniziato a correre e a scappare. È accaduto tutto in pochissimi secondi, subito dopo nella piazza non c’era più traccia dei ragazzi». Eppure poco dopo un altro allarme è scattato nello stesso quadrante.

VILLA BORGHESE

La segnalazione è arrivata intorno alle 19 alla polizia. Un passante ha notato un numeroso gruppo di giovani scalmanati che stava attraversando Villa Borghese. Quando la volante è arrivata sul posto ha incrociato un gruppetto di ragazze. Una ha riferito di essere stata aggredita da una coetanea di cui però non conosceva l’identità: «Non ci sono denunce- precisano dalla questura- abbiamo comunque proceduto con la segnalazione e avviato le indagini. Si tratta di minori, adolescenti, che non hanno fornito ulteriori elementi sui motivi della lite». L’ipotesi ora è che la discussione scoppiata a Piazza del Popolo sia poi proseguita a Villa Borghese. Come mostrano le immagini del video pubblicato da Messaggero, una lunga fila di ragazzi sta camminando verso l’ingresso di Villa Borghese. L’inquadratura riprende la rissa tra due di loro e quindi il fuggi fuggi. La terrazza del Pincio resta dunque un punto “caldissimo” dove i ragazzi continuano a darsi appuntamento. Nonostante siano stati rafforzati controlli e accertamenti.

Da quando - lo scorso 5 dicembre- proprio lì era scoppiata una maxi rissa tra diverse compagnie. Almeno 200, perlopiù giovanissimi della periferia Est della Capitale. Le immagini dei pugni e dei calci erano poi finite in rete: chi si era dato appuntamento quel sabato pomeriggio, aveva ripreso e postato sui social. Attraverso i fotogrammi gli investigatori erano poi risaliti all’identità dei 4 adolescenti, tutti denunciati per lesioni, che avrebbero innescato la lite. Da quanto ricostruito dai carabinieri, sempre attraverso i canali social, tra di loro si erano ritrovati anche due gruppi di Cinecittà. Con un “conto in sospeso” per un telefonino rubato. Tanto era bastato a far scatenare l’inferno. E le polemiche: nelle foto e i video di quel pomeriggio, nessuno indossava le mascherina ne il distanziamento imposto dalle norme anti Covid.

