Roma, bloccata la metro A tra Anagnina e Termini per un guasto: attivate le navette. Gli ultimi aggiornamenti

Guasto sulla Metro A di Roma: pochi minuti fa l'Atac ha informato i passeggeri che dalle 16 la linea è bloccata in entrambe le direzioni. Si tratta di un guasto che è già stato segnalato. L'ultimo aggiornamento, pubblicato su Twitter, parla inoltre di un servizio di navetta che è stato attivato per diminuire il più possibile l'intensità dei disagi: «Metro A aggiornamento: servizio interrotto tra Anagnina e Termini, istituito servizio bus, effettua fermate in prossimità delle stazioni, in concomitanza linea nma, possibile utilizzare linea S1. Seguono aggiornamenti» recita il tweet di Infoatac.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, Metro B - guasto tra Magliana e Laurentina (foto Andrea... ROMA Roma, assembramenti in metro durante l'ultimo giorno in zona... ROMA Trasporti, sciopero bianco: bus pieni a rischio contagio

Maltempo Roma, chiuse le banchine del Tevere e la stazione Cipro della metro A

#info #atac - Metro A aggiornamento: servizio interrotto tra Anagnina e Termini, istituito servizio bus, effettua fermate in prossimità delle stazioni, in concomitanza linea nMA, possibile utilizzare linea S1. Seguono aggiornamenti. #indossasemprelamascherina 😷 #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) February 1, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA