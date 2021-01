La zona gialla non è ancora scattata, ma nelle regioni sottoposte ancora per poche ore alla zona arancione questo weekend è stato contraddistinto da forti assembramenti in strada. Fenomeno, questo, che sta preoccupando molto gli epidemiologi. Perché il tasso di positività al Covid sta salendo, rispetto a ieri di quasi un punto. Oggi è 5,27 e ieri era 4,3%. Il timore è che la curva riesploda come ha fatto notare il numero del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, che anche oggi ha sottolineato che il ritorno in area gialla «non significa normalità». È necessario «evitare assembramenti» poiché c'è il rischio «assolutamente reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili».

Cosa sta succedendo nelle principali città italiane? Stanno fioccando multe per sanzionare comportamenti che possono far aumentare i contagi. E i sindaci stanno lanciando allarmi e avvertimenti alla popolazione affinché continuino ad evitare spostamenti non necessari anche se le norme, e il regime da zona gialla rappresenti effettivamente un allentamento delle misure. Da Virginia Raggi a Dario Nardella, si moltiplicano i tentativi di frenare le semplici passeggiate in centro che, complici appunto i giorni festivi, i cittadini si stanno concedendo. Purtroppo, il distanziamento fisico è ancora l'unica arma a disposizione fino a che non si sarà l'immunità di gregge.

Rissa tra adolescenti a Roma

Sabato sera nella Capitale è scoppiata una nuova rissa tra ragazzini in piazza del Popolo. Una decina di adolescenti si sono affrontati in mezzo a una folla di duecento giovanissimi, senza mascherina.

In quartieri centrali come Trastevere la movida sembra essere tornata quasi come ai tempi pre Covid. In tutto sono fioccate 40 multe. In particolare, a partire dal tardo pomeriggio di ieri e per tutta la serata, le forze dell'ordine hanno dovuto procedere all'isolamento temporaneo di alcune aree e per scongiurare assembramenti, tra cui piazza dell'Immacolata, largo degli Osci, piazza San Callisto e Santa Maria in Trastevere. Le sanzioni hanno riguardato principalmente la formazione di assembramenti ed il consumo irregolare di alcolici su strada, non solo nelle zone del Centro Storico ma anche nei quartieri Prati, Monti, Pigneto e all'Eur. Nella zona di Campo dè Fiori è stato multato un esercente che continuava a somministrare alcolici ben oltre le ore 18.00. Accertamenti hanno riguardato anche i minimarket ed esercizi commerciali, con quattro sanzioni per vendita e somministrazione oltre l'orario previsto e per il mancato uso di mascherine. Oltre 200 le persone controllate nell'ambito dei controlli sulle limitazioni alla circolazione in vigore dopo le 22.00.

Questo l'appello della prima cittadina capitolina Virginia Raggi: «Non dobbiamo abbassare la guardia, ma continuare ad agire in modo responsabile. Lo dobbiamo fare per tutelare i nostri cari e la comunità. Lancio un appello soprattutto ai più giovani: il virus non è stato ancora sconfitto, quindi, non possiamo vanificare gli sforzi fatti finora. Quella che stiamo vivendo è una fase delicata e abbiamo il dovere di agire in modo corretto, senza eccezioni. Episodi come quelli di ieri sera non sono tollerabili e vanno condannati con fermezza».

Feste private a Milano

Si sono riempite nel pomeriggio le strade del centro di Milano complice anche il bel tempo e, soprattutto nella zona dei Navigli, si sono creati assembramenti di giovani che si sono fermati a gruppi nella zona pedonale lungo la Darsena. Molta gente in giro anche in corso Vittorio Emanuele e a Porta Nuova, tra piazza Gae Aulenti e corso Como.Assembramenti e feste private, anche a tarda notte ben oltre l'orario del coprifuoco a Milano. Venerdì pomeriggio ad Arese, i Carabinieri di Rho, hanno identificato 24 giovani di cui 4 maggiorenni e 20 minorenni. Sono i residenti ad aver chiamato i carabinieri perché avevano notato vicino a un centro commerciale la presenza di un gruppo di giovani assembrati e senza mascherina. A Trezzano sul Naviglio e a Lainate sono ripartiti gli aperitivi seduti al tavolo. Sabato sera invece, intornoa alle 23.30 a Cologno Monzese i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione privata sorprendendo 17 persone di età compresa tra i 23 e i 64 anni, intenti a festeggiare il compleanno della proprietaria di casa. Anche a Cesano Boscone è stata segnalata una festa con 7 persone in casa. Tutti sono stati sanzionati per violazione normativa emergenza sanitaria Covid-19.

A Napoli

Sette persone sono state multate dalla Polizia ieri pomeriggio, nel Centro antico di Napoli per assembramenti. Altre due persone sono state multate per consumo di bevande oltre l' orario consentito ed una perchè non indossava la mascherina di sicurezza. I controlli degli agenti del Commissariato Decumani hanno riguardato largo San Giovanni Maggiore, largo Girolamo Russo e via Costantinopoli. Multati anche i titolari di due locali per aver consentito agli avventori il consumo di bevande al tavolo oltre l'orario consentito.

A Bologna

Maxi assembramenti nella zona universitaria di Bologna, in particolare fra piazza Scaravilli e via Zamboni, dove sono stati segnalati numerosi gruppi di giovani in strada, anche dopo le 22. I carabinieri hanno multato cinque persone per inosservanza delle misure anti-covid, ma sui social sono stati condivisi diversi video che mostrano molte persone in piazza, anche con musica ad alto volume.

A Firenze

La Toscana è già zona gialla. Eppure decine di persone sono state multate ieri sera a Firenze in alcune delle principali zone della movida, e non solo, per assembramenti e mancato rispetto delle norme anti Covid. Lo rende noto il sindaco di Firenze Dario Nardella che su Facebook sottolinea: «I raggruppamenti festaioli di questi fine settimana rischiano davvero di vanificare tutti gli sforzi fatti da cittadini e imprese per rimanere gialli a Firenze e in Toscana. Ieri i nostri agenti, polizia municipale e polizia di Stato, hanno lavorato tutta la sera e sanzionato decine di persone nella zona di Sant'ambrogio, Borgo La Croce e Cure. Mi vedrò presto con la prefetta per intensificare nuovamente controlli e sanzioni». «Capisco la voglia di divertirsi e di uscire, dopo mesi di restrizioni - aggiunge -, ma in questo modo rischiamo di avere l'effetto contrario. Serve la collaborazione di tutti: il contagio è ancora elevato, non possiamo permettere che la maggioranza paghi per il comportamento irresponsabile di pochi».

