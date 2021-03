Droga, atterra all'aeroporto di Fiumicino con oltre un kg di eroina nello stomaco: arrestato 20enne

Un nigeriano è stato arrestato a Fiumicino con 112 ovuli di droga, eroina, nello stomaco. Il giovane di 20 anni è atterrato giovedì 18 marzo all'aeroporto «Leonardo Da Vinci» con un volo della compagnia aerea «Ethiopian». Proveniva da Lagos/Adis Abeba, Nigeria, ed è sceso al Terminal 3. Qui è stato notato dai carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia Aeroporti di Roma perché si trovava in stato di agitazione.

Una volta che i militari si sono avvicinati al nigeriano, hanno deciso di accompagnarlo all'ospedale «G.B. Grassi» di Ostia per sottoporlo ad esami più approfonditi. E i medici hanno scoperto che il 20enne aveva nello stomaco ben 112 ovuli contenenti eroina per un peso totale di 1,250 kg. L'arrestato, dopo le dimissioni dalla struttura ospedaliera, è stato portato nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Non si sa nulla sulle condizioni del giovane.

