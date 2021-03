Napoli, distrutto panello in memoria vittime Camorra: denunciati 8 minori. «Non sapevamo cosa rappresentasse»

A Napoli, lo scorso 5 marzo, otto minorenni di età inferiore ai 14 anni sono stai denunciati per il danneggiamento del pannello raffigurante le vittime innocenti di camorra esposto all'esterno della Fondazione Polis, in ricordo del giornalista ucciso Giancarlo Siani. I minorenni, tutti residenti in zona, colpirono ripetutamente il pannello con il pallone.

Gli otto ragazzini, presentatisi alla Caserma Pastrengo accompagnati dalle rispettive mamme, hanno riferito di non conoscere il significato del pannello danneggiato e si sono mostrati rammaricati e pronti a risarcire il danno causato.

Apprendiamo con grande dolore dell'atto vandalico compiuto presso il Giardino dei Giusti a San Felice a Cancello, dove è... Posted by Fondazione Polis on Tuesday, 9 March 2021

