L'AQUILA - Un ragazzo di 37 anni, M.Z., aquilano, è stato trovato morto all'interno del terminal di Collemaggio, in uno dei bagni. Sono scattate le indagini, condotte dalla Polizia, per risalire alle cause. Sul posto anche la Scientifica.

Il giovane gestiva un'attività a Fonte Cerreto.

(notizia in aggiornamento)

Ultimo aggiornamento: 15:06

