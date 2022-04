Emanuele Provvedi, malore improvviso a Roma: morto a 43 anni l'allenatore di volley dell'Asd Montesacro

Montesacro in lutto pe la scomparsa prematura di Emanuele Provvedi, 43 anni, allenatore del settore pallavolo all'Asd Montesacro Roma, morto a causa di un malore improvviso la mattina del 26 aprile.

Il ricordo della squadra

A darne notizia la società sportiva per cui lavorava dal 2007 che si è unita al dolore dei familiari dedicandogli un lungo post su Facebook: «La Asd Montesacro Roma comunica l'improvvisa e prematura scomparsa di Emanuele Provvedi, allenatore del settore pallavolo. Ci stringiamo tutti attorno al fratello Domenico e alla sua famiglia in questo tragico momento. Per la giornata di oggi sono sospese le attività della pallavolo agonistica mentre per la giornata di domani saranno sospese tutte le attività sportive in tutte le sedi via Pintor, Buenos Aires, PalaFucini e calcio a 5».

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Simone Massarut, morto a 33 anni per malore fatale IL DRAMMA Malore fatale all'asilo davanti ai colleghi: morto Carlo... ROMA A Roma 35 minuti al giorno alla ricerca di un parcheggio LA RICERCA Roma, la mappa del tifo nella Capitale: «Tre romanisti per... ROMA Roma, incidente sulla Boccea: perde controllo dell'auto e... LOS ANGELES Pitbull aggredisce in casa bimba di un anno IL DRAMMA Andrea Giommi, 50 anni: il carabiniere si spara un colpo di...

La pallavolo e il sogno della Norvegia: chi era Emanuele Provvedi

La passione per la pallavolo, il lavoro all'edicola di quartiere al fianco del padre Paolo e in palestra con i ragazzi, il sogno di trasferirsi in Norvegia rinviato a causa del Covid e che ora, finalmente, stava per avverarsi. Emanuele Provvedi lascia un ricordo indelebile nel quartiere Montesacro, dove insieme al fratello Domenico, allenatore di basket, ha cresciuto generazioni di giovani atleti. Nato il 15 marzo 1979, Emanuele si era diplomato nel 1998 e dal 2007 era allenatore della squadra giovanile locale. «Lo ricorderemo per il suo carattere allegro, sempre pronto a sorridere e ad aiutare il prossimo! Lascerai in tutti noi un vuoto incolmabile» scrive la società in una nota.

L'ultimo saluto, funerale laico in viale Adriatico

L'ultimo saluto a Emanuele sarà oggi, 27 aprile alle 15:30 con una cerimonia funebre laica presso l’area esterna dell’ex GIL in viale Adriatico 136.​ «La famiglia Provvedi, ringraziando ​ tutti per la partecipazione chiede non fiori ma offerte che saranno devolute in beneficenza in memoria di Emanuele» ha scritto la squadra.