Roma, la mappa del tifo nella Capitale: «Tre romanisti per ogni laziale» Ecco i quartieri più giallorossi

A Roma ci sono più romanisti o più laziali? Quali sono i quartieri di fede giallorossa e a prevalenza biancoazzurra? A dare una risposta a una delle domande storiche della capitale ci ha pensato una ricerca scientifica condotta da Filippo Celata, professore di Geografia economica alla facoltà di Economia della Sapienza, e Gabriele Pinto, dottorando al dipartimento di Scienze sociali ed economiche del primo ateneo romano.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Lazio, Lotito risponde alle critiche TRIGORIA Roma, Zaniolo spacca il tifo: il futuro è un'incognita IL BORSINO Roma e Lazio, ecco come arrivano il derby SERIE A Giroud e Tonali rimontano la Lazio all'Olimpico LE PAROLE DEL TECNICO Lazio, Sarri: «Milan squadra difficile da affrontare»

La ricerca

La "mappa del tifo" di Roma è stata pubblicata sul portale "Roma ricerca Roma" e non lascia spazio a dubbi: "Nel Comune di Roma il rapporto tra romanisti e laziali è di circa 3 a 1, mentre se estendiamo il raggio di osservazione a tutta la regione Lazio il rapporto risulta minore: per ogni tifoso laziale ci sono 2,3 romanisti. Nei comuni del Lazio diversi da Roma il rapporto è ancora minore: per ogni tifoso laziale ci sono i 1,7 romanisti". L'iperdettagliata mappa è frutto di una ricerca che si basa sui big data estrapolati dalle preferenze degli utenti di Facebook e Instagram.

La mappa: romanisti prevalgono in tutta la città

Secondo i risultati, i romanisti sono la maggioranza: in alcuni quartieri, quelli più giallorossi il rapporto sarebbe di 335 romanisti ogni 100 laziali. Mentre nei quartieri a più alta presenza biancoceleste, si arriva massmio a 42 laziali ogni 100 romanisti. Ma, conclude l'articolo, "Il rapporto tra le due tifoserie, in altre parole, è abbastanza omogeneo nelle diverse zone della città".

Da Prati a Centocelle: i quartieri giallorossi

La fede per la "Magica" domina tutto il centro città e le aree del centro storico, da Celio a Trastevere. In testa alla classifica dei quartieri a maggiornaza di tifosi giallorossi ci sono Termini - Esquilino, San Lorenzo, Via XX Settembre e il Pigneto. Segue la periferia est del VI Municipio: Torre Angela, Tor Bella Monaca, Tor Vergata. Tra i fortini giallorossi ovviamente c'è Testaccio, ma anche, a sorpresa Prati: il quartiere dove in piazza della Libertà, nel 1900 naque la Lazio, nella storica torretta dove oggi è stata apposta una targa commemorativa dell'evento. Infine a completare la "curva sud" dei quartieri di roma ci sono "Salario, Tuscolano, Quadraro, Centocelle, e praticamente tutto il quadrante orientale, fino ai bordi più esterni".

I quartieri laziali: Roma Nord, San Basilio e Settecamini

Anche se in nessuna zona nel comune di Roma i biancoazzurri superano i tifosi romanisti in alcuni quartieri si evidenzia una presenza relativamente maggiore di laziali. Si tratta di aree che si trovano per la maggiorparte in periferia: "Ciampino, Ostia, Settecamini, Bufalotta, Fidene, Salaria-Serpentara, Labaro, San Basilio. Quest'ultima è la zona che nella mappa, e quindi anche in numeri assoluti, mostra uno dei picchi più evidenti", segnalano Celata e Pinto.

Un numero notevole di tifosi biancocelesti si riscontra anche a Roma nord, "da Medaglie d'Oro a Corso Francia, passando per Balduina e Vigna Clara, mentre altre zone di Roma Nord sembrano più equilibrate, se non addirittura a prevalenza relativa di romanisti, come alcuni tratti della Cassia. D'altro lato, notevole risulta la presenza relativa di laziali nella zona di Roma sud che va da Ostiense a Portuense".