Anagnina, nello zaino un chilo di hashish: arrestato diciottenne

Carabinieri ed Esercito hanno notato un giovane alla stazione di Anagnina, a Roma, e hanno deciso di fermalo. Il ragazzo, 18 anni, di Sora, originario di Sora (FR), ha consegnato spontaneamente una dose di hashish. A quel punto i militari hanno deciso di perquisire lo zaino: dentro hanno trovato 11 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,1 kg. Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.