Colleferro, in ospedale la barella non arriva: la donna si stende a terra

In attesa di una barella che non arrivava, una donna con forti dolori alla schiena si è sdraiata per terra. È accaduto stamattina all'ospedale di Colleferro. La vicenda è stata raccontata sui social dalla figlia della signora, che ha anche postato su Facebook delle foto della donna sdraiata su alcune poltroncine e un video in cui quest'ultima si distende sul pavimento. La figlia riferisce, in un post delle 6 del mattino, di essere in attesa da due ore e anche di aver chiamato i Carabinieri, a suo dire senza esito. Il video con la donna in terra è stato postato attorno alle 8 del mattino, e a esso segue sempre u Facebook, un minuto dopo, un post con scritto «È arrivata la barella». Alle 11,20 la figlia riferisce che grazie al primario del pronto soccorso di Colleferro i dolori della donna si stavano alleviando. Stando a quanto riporta la testata on line CasilinaNews, che ha ripreso la notizia, la Asl Roma 5 avrebbe subito aperto una indagine interna.

