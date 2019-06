Cinema America, in duemila alla Cervelletta per "Dogman": e stasera c'è Schrader

Oltre 2.000 persone sono accorse alla Cervelletta ieri per la serata inaugurale del Cinema America a Tor Sapienza, in occasione della proiezione di “Dogman”. Tra gli ospiti Marcello Fonte, lo sceneggiatore Massimo Gaudioso e il montatore Marco Spoletini, in questi giorni impegnati anche loro con Matteo Garrone nella produzione del nuovo film “Pinocchio”. Presentazione, ma sopratutto prima visione del film anche per la giovanissima attrice Alida Baleari Calabria, che ha recitato nel film come figlia del Canaro.



«Possiamo dire che la sfida è stata vinta - ha dichiarato Valerio Carocci dal palco - tanto che l’iniziativa dei comitati della Cervelletta, con l’ausilio anche di altre associazioni, di noi ragazzi con il cinema e delle scuole locali, l’anno scorso ha avuto un riconoscimento del tutto inaspettato: 14mila firme, che hanno eletto questa oasi il primo tra i luoghi del cuore FAI del Lazio, portandolo anche tra i primi a livello nazionale«.

«Tutto ciò ha richiamato l’interesse della Regione Lazio e di Roma Natura - ha continuato Carocci - per un primo e importantissimo investimento sulla cura del parco. Il quale, grazie a un investimento pubblico, oggi torna ad essere fruibile e accessibile a tutti: bambini, anziani, famiglie, passeggiatori, ciclisti, curiosi, esploratori. Ecco, quest’anno partiamo da tutto ciò con una programmazione che speriamo sia in grado di attrarre nuove migliaia di persone, con ospiti anche internazionali, che da New York e Parigi stanno partendo per raggiungerci qui tra queste nostre fatiche e ambizioni».

Intanto questa sera, alla Cervelletta, le proiezioni continuano: Paul Schrader è appena atterrato da NYC per dirigersi verso il Casale della Cervelletta. Il maestro della New Hollywood presenterà in veste di sceneggiatore “Taxi Driver” di Martin Scorsese venerdì 14 giugno a Tor Sapienza e il giorno seguente porterà a San Cosimato la sua ultima opera di regia “First Reformed”. Gli incontri saranno moderati da Antonio Monda, direttore Artistico della Festa del Cinema di Roma e della regista e docente di comunicazione cinematografica, Francesco Zippel.

