Fai, effetto cinema America per Cervelletta: è il Luogo del Cuore nel Lazio

Effetto Cinema America per il Casale della Cervelletta: è primo ai Luoghi del Cuore FAI nel Lazio con oltre 14.000 voti, contro i 1000 di due anni fa. «Un risultato straordinario», dichiara Valerio Carocci, presidente dell'associazione «Piccolo America» che proprio alla Cervelletta ha organizzato una delle arene estive. «Siamo orgogliosi di aver collaborato assieme a residenti e associazioni di Tor Sapienza, Tor Cervara e Colli Aniene per raccogliere le firme e far conoscere questo gioiello a tutta la città con le notti di cinema della scorsa estate, organizzate con il sostegno della Regione Lazio e dell'ente Roma Natura, che hanno coinvolto oltre 25.000 spettatori e ospiti del calibro di Matteo Garrone, Paola Cortellesi e tanti altri

dice Carocci.

Questa vittoria di oggi indica la strada da percorrere per salvare i nostri territori: l'ascolto e la collaborazione di più associazioni, nonché il coinvolgimento del tessuto residenziale, sono l'antidoto migliore per combattere mafie e criminalità, rendendo così realmente sicuri i nostri quartieri», aggiunge il presidente del Piccolo America. «Rilanciamo, forti di questo risultato, l'appello per la messa in sicurezza e salvaguardia della Torre Medievale del Casale che si affaccia sulla Riserva Naturale della Valle dell'Aniene, e chiediamo alle istituzioni - conclude Carocci - ciascuna per le proprie competenze, di attivarsi al fine di rendere nuovamente fruibile dalla cittadinanza questa struttura, di proprietà di Roma Capitale e vincolata dal MIBAC, con servizi culturali e sociali». Nella classifica nazionale il Casale della Cervelletta si piazza al 27° posto.

Ultimo aggiornamento: 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

»,