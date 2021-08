Roma, uccide moglie malata con una coltellata e poi si impicca: tragedia alla Giustiniana. Un biglietto per spiegare i motivi del gesto

Lunedì 16 Agosto 2021, 19:32

Tragedia a Roma. Un anziano è stato trovato morto impiccato alla trave di un gazebo a trenta metri dalla sua abitazione e in casa la moglie di 83 anni, invalida, uccisa con una coltellata al petto. È accaduto in zona Giustiniana, nella zona Nord della Capitale. Sul posto la polizia. Si ipotizza l'omicidio-suicidio. Secondo quanto si apprende, gli agenti hanno trovato un biglietto in cui l'anziano ha spiegato il gesto.

