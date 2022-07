Caldo nel Lazio, mercoledì bollino rosso a Roma, Latina e Rieti: allertati gli ospedali

L'ondata di caldo che investirà l'Europa e la nostra penisola non risparmierà la regione Lazio. A partire da mercoledì sono previsti picchi di 40 gradi a Roma. Nella stessa giornata è prevista allerta di terzo grado con "bollino rosso" in tre città: Roma, Latina e Rieti. L'intero sistema sanitario regionale si sta mobilitando per affrontare eventuali disagi e problemi della popolazione.

Le previsioni

Nel dettaglio la penultima settimana di luglio proseguirà con valori di temperatura elevati, oltre la media del periodo. Si prevedono massime fino a 36-37°C con punte fino a 38-39°C nelle zone di Valle del Tevere, est di Roma e valle del Sacco. In alcuni casi, come ieri non si escludono temporali pomeridiani sulla dorsale appenninica a Rieti e in Ciociaria.

Le raccomandazioni dell'assessore alla Sanità

«Si invitano le persone anziane e bambini a evitare l'esposizione all'aperto nelle ore più calde e a bere molta acqua. Sono stati allertati i servizi sanitari e sociali. È bene evitare l'esercizio fisico nelle ore più calde ed è opportuno ricordarsi anche degli animali domestici dando loro molta acqua. È bene attenersi ai dieci consigli utili pubblicati sul sito del Ministero della Salute» ha dichiarato l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato.