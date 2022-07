Incendi in Europa, il satellite Copernicus "prevede" le fiamme: ecco le aree più a rischio

Alte temperature, clima arido e siccità: l'Europa è nella morsa dell'emergenza incendi. Lo dimostrano i numerosi roghi nella Penisola Iberica, in Francia e in Grecia, che stanno devastando l'area sud del continente: solo nella giornata di ieri si sono verificati 51 incendi boschivi in Grecia e 2500 persone evacuate a Torremolinos, in Spagna per sfuggire alle fiamme.

A registrare i roghi c'è il Satellite Europeo Copernicus, un progetto europeo che consente non solo di tenere la conta e la mappa dei principali roghi avvenuti nell'arco di 24 ore o 30 giorni ma anche di prevedere le aree a rischio maggiore dove potrebbero divampare le fiamme.

La mappa degli incendi registrati nelle ultime 24 ore evidenzia gli eventi di portata maggiore nel nord-ovest della Spagna e in Portogallo, in Francia (Bordeaux), in Grecia e nei Balcani (tra Albania e Serbia). Anche nella nostra penisola sono stati segnalati alcuni incendi soprattutto al sud, in Puglia e Calabria.

La mappa del rischio

Già a fine giugno con l'arrivo dell'anticiclone Caronte in Europa il sistema Copernicus aveva lanciato l'allarme sull'emergenza incendi indicando alcune aree a "pericolo estremo" nell'Italia del Sud. Oggi secondo le previsioni le aree più a rischio (indicate in viola) riguardano quasi tutta l'area meridionale del continente: la penisola Iberica, l'ovest della Francia e il sud della Grecia.

Nel nostro paese le aree a rischio maggiore sono Toscana, Umbria e Lazio e tutte le regioni del sud (Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna)