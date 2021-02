Alle ore 2:00 circa di stanotte, la Sala Operativa del Comando vigili del fuoco di Roma veniva allertata da alcuni residenti per l'incendio di una roulotte ad Ardea in Via Romagna 6. Venivano inviate sul posto le squadre di Pomezia. Durante le operazioni di spegnimento si rinveniva il corpo carbonizzato di una persona un uomo di mezza età ancora non identificato. Sul posto anche i Carabinieri e il 118 per quanto di loro competenza.

