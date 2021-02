Roma, incendio in via Portuense: fumo avvolge il palazzo. Inquilini salvati dai vigili del fuoco

Incendio in un palazzo in via della Fanella, angolo via Portuense. Siamo nel XII Municipio di Roma, non distanti dall'European Hospital. Sul posto i vigili del fuoco insieme alla polizia locale, gruppo marconi.

Intorno alle 5 di martedì 24 febbraio è uscito fumo nero da un'abitazione del primo piano. Poi le fiamme. Nel video si vede l'intervento dei vigili del fuoco allertati dalle persone presenti. Sul posto arriva anche un'ambulanza. Al momento non sono note le cause.

I sanitari stanno visitando le persone sul posto. Sembra che otto cittadini abbiano bisogno di assistenza alloggiativa. La polizia locale è sul posto per offirla nel caso occorresse.

Ultimo aggiornamento: 17:51

