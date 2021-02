Incendio distrugge fienile e mezzi agricoli a Sabaudia, indagini in corso

Vasto incendio in un'azienda agricola di Sabaudia, dove sono andati distrutti il fienile e quattro mezzi. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri per cercare di risalire alle cause del rogo, scoppiato poco prima della mezzanotte e del quale il personale del comando provinciale di Latina e del distaccamento di Terracina degli stessi vigili del fuoco ha lavorato per ore.

L'incendio - di notevoli proporzioni - è avvenuto in via Formicosa. I danni sono ingenti ma per fortuna non si registrano persone coinvolte.

Ultimo aggiornamento: 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA