Roma, in fuga con auto rubata e documenti falsi: arrestato

Alla guida di un'auto rubata e con due targhe diverse, non si ferma all'alt. I carabinieri riescono comunque a fermarlo e lui fornisce documenti falsi. Un cittadino dell'Equador di 28 anni è stato arrestato sulla Cassia con l'accusa di resistenza e false attestazioni o dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, ricettazione e riciclaggio.



I militari nel corso in un servizio di controllo alla circolazione stradale hanno imposto l'alt ad un'autovettura, guidata dall'arrestato, che non si era fermata e ha proseguito la marcia. Più volte l'uomo ha cercato di rallentare bruscamente, cercando di essere tamponato dall'autovettura condotta dai militari che tuttavia sono riusciti a bloccarlo poco dopo sulla Cassia bis. Nel corso del controllo i militari hanno notato che l'auto guidata dal 28enne riportava la targa anteriore differente da quella posteriore. Inoltre l'uomo ha cercato di fornire ai militari delle false generalità, consegnando una patente di guida intestata ad un'altra persona. Le targhe dell'autovettura sono risultate oggetto di due distinti furti, avvenuti nel 2016, mentre, nascoste all'interno del bagagliaio, c'erano le due restanti targhe e una borsa con bigiotteria varia, forse rubata. Il conducente è stato arrestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA