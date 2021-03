Foligno, non si ferma all'alt dei carabinieri: scatta denuncia e sanzione per violazione norme Covid

FOLIGNO - Non si allenta la morsa dei controlli su strada da parte dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Foligno. La scorsa notte i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria competente, un giovane cittadino italiano di 21 anni, per guida in stato di ebbrezza, in quanto lo stesso è stato colto alla guida di un Suv con un tasso alcolemico pari 1,33 g/l. In particolare, il ragazzo, al momento dell’alt dei militari, avvenuto intorno alla mezzanotte su di una via a scorrimento veloce dell’area folignate, ha pensato di darsi alla fuga accelerando per sottrarsi al controllo dei Carabinieri, che avevano messo in atto un posto di controllo. L’uomo è stato altresì sanzionato anche per aver violato le prescrizioni imposte in tema di lotta alla pandemia da Covid – 19.

