Senza patente non si ferma all'alt della polizia: inseguimento in centro a Martinsicuro

Inseguimento in pieno centro storico a Martinsicuro dopo che un 40enne del posto, G.C., non si è fermato all'alt della squadra mobile di Teramo.Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti, insieme ad una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, erano impegnati in un servizio di controllo straordinario tra Martinsicuro ed Alba Adriatica, servizio che aveva la finalità di repressione dello sfruttamento della prostituzione, ricerca di immigrati clandestini e prevenzione dei reati predatori.Il 40enne ha tentato di fuggire per far perdere le proprie tracce ma i poliziotti, dopo un articolato inseguimento, sono riusciti a bloccarlo in una piccola strada del centro storico di Martinsicuro. Sottoposto a perquisizione personale e del veicolo, è stato trovato in possesso di due coltelli a lama estraibile, nonché sprovvisto di patente di guida poiché già revocata.E’ così scattata la denuncia.