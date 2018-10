Roma, in scooter non si ferma all'alt e aggredisce gli agenti

A bordo di uno scooter, ha oltrepassato un semaforo rosso e non si è fermato all'alt della polizia. Fuggito da viale Spartaco è stato inseguito dagli agenti del Reparto Volanti che lo hanno raggiunto in via Tuscolana. L'uomo ha aggredito gli agenti che sono comunque riusciti a bloccarlo. M.E., italiano di 48 anni con vari precedenti di polizia, è stato accompagnato negli uffici del commissariato Romanina, dove è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA