Perugia, non si fermano all'alt: scattano inseguimento stile action movie e maxi multe

PERUGIA - Inseguimento da action movie e finale a colpi di multe salatissime. E' il racconto di una “tranquilla” notte a Perugia che ha visto entrare in azione gli agenti della Squadra Volante della Questura. Tutto ha preso le nmosse nell'ambito dei previsti controlli del territorio, in zona Ponte San Giovanni. In quel contesto finalizzato alla prevenzione e represisone die reati gli agenti hanno notato un’autovettura sospetta con tre persone a bordo ed hanno immediatamente intimato l’alt al veicolo, che non ha ottemperato proseguendo la marcia. E' scattato l'inseguimento che s'è concluso sulla E45, nei pressi di un distributore di carburante. I poliziotti hanno pertanto proceduto sia al controllo dell’autovettura che degli occupanti, risultati tutti gravati da precedenti penali. Gli accertamenti svolti sul conducente, un 44enne italiano residente nella zona di Bastia Umbra, hanno inoltre evidenziato che non aveva la patente, revocatagli. Sottoposto a controllo con etilometro, all’uomo veniva riscontrato un tasso alcolemico pari a 0,73 g/l. Il 44enne è stato perciò contravvenzionato, viste le numerose violazioni del Codice della Strada, a sanzioni superiori a 5mila euro. Anche il proprietario dell’autoveicolo è stato contravvenzionato per incauto affidamento del veicolo a persona sprovvista di patente di guida, con sanzione di euro 388.