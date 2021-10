Sabato 16 Ottobre 2021, 06:39 - Ultimo aggiornamento: 07:25

Tragedia sfiorata a Prati e più precisamente in piazza della Libertà dove un grosso albero si è aperto in due e un ramo carico di foglie ha invaso la strada che esce dal sottopasso di Lungotevere dei Mellini. Il tronco è crollato su una macchina in sosta provocando la rottura del tettino e di una parte della fiancata. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e dunque non si sono registrati feriti.

Albero caduto in Prati, cosa è successo

«Roma è una città che è stata abbandonata per troppo tempo è arrivato il momento che qualcuno si muova sul serio. L'albero è caduto alle mie spalle, sono fortunata, anzi siamo stati fortunati perché nessuno si è fatto male. Questa volta» la denuncia di Greta Mauro, residente in Prati. Immediato il commento, al post fatto su Instagram, della showgirl Samantha De Grenet: «Allucinante!!! Per fortuna non si è fatto male nessuno».

Poteva trasformarsi in una tragedia visto che il parco è sempre pieno di bambini che giocano. Le forti raffiche di vento che hanno colpito la Capitale nelle ultime 24 ore tanto da far scattare l'allerta gialla della Protezione Civile, hanno provocato diversi incidenti.

Sempre ieri un altro grosso albero è caduto sull'autostrada per Fiumicino poco prima dell'entrata all'aeroporto. Anche in questo caso non sono stati registrati incidenti né feriti, ma anche in questo caso solo per una fortunata casualità. La carreggiata in direzione aeroporto è stata chiusa e i vigili del fuoco hanno rimosso i rami. Due giorni fa un altro gigantesco albero era crollato in viale Marconi dove camminano migliaia di persone ogni giorni, causando per fortuna solo la chiusura della strada per tutto il pomeriggio per rimuovere le ramaglie. Sempre ieri un tronco è precipitato all'Axa, quartiere del X Municipio di Roma, distruggendo una macchina.