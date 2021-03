Maltempo a Roma, tragedia sfiorata a Corso Trieste: un pino cade vicino al Giulio Cesare. Disagi e allagamenti

Il maltempo flagella la Capitale. Un pino è caduto a Corso Trieste, nel quartiere nomentano di Roma. L'albero è caduto nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 all'altezza dell'incrocio con via Trau. Poco distante c'è il liceo Giulio Cesare. «Cade l’ennesimo pino a Corso Trieste – si legge sull'account twitter che ha postato la foto –. Questa mattina un albero si è piegato sulla strada davanti al Liceo Giulio Cesare. Sfiorata tragedia. Un anno fa, dalla stessa aiuola, un pino precipitò sul marciapiede».

Cade l’ennesimo pino a Corso Trieste. Questa mattina un albero si è piegato sulla strada davanti al Liceo Giulio Cesare. Sfiorata tragedia. Un anno fa, dalla stessa aiuola, un pino precipitò sul marciapiede @romafaschifo @virginiaraggi @CarloCalenda @VittorioSgarbi pic.twitter.com/pqRilJgpsB — Edo (@Ilpizzardone) March 9, 2021

Nessuna macchina è stata colpita dal pino caduto e nessun passante è stato ferito. Gli addetti del Servizio giardini sono intervenuti per tagliare il tronco e portarlo via. Fortunatamente, non ci sono feriti né macchine danneggiate. Solo due panchine sono state distrutte dall'albero caduto. Il traffico è stato deviato all'altezza di piazza Trasimeno – piazza Istria.

Il caso del 9 febbraio 2019

Un altro pino era caduto il 9 febbraio del 2019 nella zona di Corso Trieste. In quel caso, due auto erano state distrutte e la strada era stata chiusa. L'albero si era abbattuto sul cortile del liceo Giulio Cesare, creando preoccupazione perché in quel punto, solitamente, c'è grande afflusso di persone, soprattutto quando l'incidente era avvenuto: ovvero verso le 11 del mattino.

Disagi nella capitale

Più di 50 interventi della Polizia Locale si sono resi necessari a Roma per via del maltempo. La pioggia violenta e initerrotta che si è abbattua sulla Capitale ha reso necessarie chiusure e deviazioni del traffico in via Laurentina, via Aurelia, via C. Colombo, Circonvallazione Tiburtina e via della Maglianella.

Violento nubifragio ad Anzio

Strade allagate e disagi per gli automobilisti tra Anzio e Nettuno. Traffico congestionato e difficoltà per la circolazione. Veri e propri fiumi si sono creati sull'asfalto inondando le vie dei comuni laziali questa mattina. Ora, però, la situazione sembra migliorare.

