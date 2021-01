Roma, grandinata lampo: cade albero in via di Porta Furba

Pioggia intensa sulla Capitale dalle prime ore della mattina. Intorno alle 9.30 alla pioggia si è sommata anche la grandine nelle zone del centro e sul litorale verso Ladispoli, e tra il bivio A91 Roma-Fiumicino e Cerveteri.

APPROFONDIMENTI ROMA Maltempo Roma, cade albero in via Stern: ferito passante ROMA Ostia, la mareggiata è un flagello: sparito il 90% di spiaggia ABRUZZO Maltempo, auto finisce fuori strada a causa della neve e falcia un... LAZIO Maltempo sul litorale di Roma: a Ostia stabilimenti distrutti

A causa del maltempo un albero è caduto in strada stamattina intorno alle 6.30 in via di Porta Furba a Roma nel Municipio VII. Sul posto il VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma. Al momento non risulterebbero danni a cose o feriti. Chiusa momentaneamente la strada.

La stazione della metro A Vittorio Emanuele è rimasta chiusa per un paio d'ore per un guasto agli impianti. È quanto si legge in un tweet del servizio Info Atac. Ora è regolarmente aperta.

Ultimo aggiornamento: 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA