Le grida di paura in bilico sulle due ruote, il disperato tentativo di frenare e infine il tamponamento, sotto gli occhi di alcuni passanti. Grande spavento nel tardo pomeriggio dell’altro ieri ad Albano Laziale, dove un ragazzino di undici anni, a bordo di un monopattino elettrico, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un furgone. Il guidatore non indossava il casco, una negligenza che avrebbe potuto essergli fatale. Il ferito è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale Bambino Gesu di Roma: fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è stato ricoverato e viene tenuto sotto stretta osservazione a causa dei gravi traumi riportati. L’incidente, che ha creato apprensione tra i passanti, è avvenuto in Piazza San Remo intorno alle 19. A prestare i primi soccorsi sono stati i carabinieri della locale stazione, arrivati a sirene spiegate, dopo la segnalazione fatta al 112 da un testimone che aveva assistito alla corsa impazzita del monopattino e al successivo incidente. La mamma del bambino, subito individuata dai militari della compagnia di Castel Gandolfo, è stata multata con una sanzione di 100 euro per aver violato la nuova normativa vigente in materia di minori alla guida di monopattino elettrico, mezzo dotato di motore con potenza fino a 500 watt.

Monopattini, boom di incidenti nel 2021: da 564 a 2.101. Quadruplicati anche i feriti, dai 518 nel 2020 a 1.980

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei militari, il monopattino procedeva a velocità piuttosto elevata, tanto che il ragazzino non è riuscito a frenare e a evitare l’impatto con il camioncino che procedeva nello stesso senso di marcia. Lo schianto è stato violento, il giovanissimo, che non indossava il casco, è caduto a terra mentre il conducente del mezzo, accortosi di quanto accaduto, è sceso per prestare soccorso. Le sue condizioni sono apparse subito serie: l’undicenne, che aveva ferite al volto e fratture varie, gridava dal dolore ed era spaventatissimo. I sanitari hanno deciso il soccorso mediante l’eliambulanza che, in pochissimo tempo, ha trasportato il piccolo nel nosocomio romano specializzato in pediatria.

Qui è stato sottoposto ad accertamenti sanitari per stabilire se avesse riportato eventuali lesioni interne, conseguenti alla caduta, ma dai primi esiti sembra che il rischio sia stato scongiurato. La madre dell’11enne è stata multata con una sanzione amministrativa in quanto ha consentito che il figlio guidasse un veicolo che, in base alla nuova legge in materia, non può più essere accostato a una bicicletta. L’utilizzo del monopattino elettrico su strada, divenuto ormai un mezzo alternativo ai veicoli tradizionali, grazie al bonus che lo ha largamente incentivato negli ultimi anni, è disciplinato da regole severe considerata la velocità sostenuta in grado di creare rischi e pericoli. Sopratutto perché finisce in mano di bambini, come fosse una bici. Secondo le norme emanate nel 2021, che hanno ridotto il limite da 25 km a 20, il monopattino può essere guidato da minorenni purché abbiano 14 anni. Non è richiesto alcun patentino o titolo abilitativo. I carabinieri, quindi, non hanno potuto fare altro che comminare alla madre la multa per inadempienza alle norme in vigore.