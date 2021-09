Albano Laziale, strade chiuse in centro: manifestanti contro la riapertura della discarica

Venerdì 10 Settembre 2021, 19:29

Albano Laziale, circa 400 persone hanno manifestato contro la riapertura della discarica di via Roncigliano nella frazione di Cecchina, voluta dalla sindaca di Roma Virginia Raggi per sversare i rifiuti romani il mese scorso. I comitati No Inceneritore, Presidio Permanente, Chiudiamo la Discarica, altre associazioni ambieltaliste, Salute Ambiente Albano e centinaia di cittadini della zona sono in corteo nel centro di Albano Laziale, la via Appia Nuova e il centro storico sono chiusi al transito da un ingente cordone di polizia, vigili urbani e carabinieri.

La manifestazione "Chiudiamo la Discarica" è iniziata alle 17 e si protrarrà fino a tarda sera, striscioni di solidarietà verso l'attivista del comitato No Inc a cui il questore di Roma ha inviato il foglio di via da Albano Laziale per 6 mesi, dopo alcune resistenze davanti alla discarica di via Ardeatina-Roncigliano, per non far passare le decine di camion tir pieni di tonnellate di rifiuti romani che vengono sversati ogni giorno nel settimo invaso della discarica di Roncigliano da circa 40 giorni. Foto-video Luciano Sciurba-Giorgia Fagiolo