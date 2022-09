Albano Laziale, ad un anno dalla morte per Covid del medico Gianlugi Piegari, i colleghi gli intitolano un'ambulanza (foto Sciurba)

Albano Laziale, ad un anno dalla sua morte avvenuta lo scorso 22 settembre a causa del Covid 19 è stato ricordato dai familiari, dagli amici e dai colleghi medici, infermieri e operatori sanitari del 118 il dottor Gianluigi Andrea Piegari, deceduto a soli 35 anni. Ieri pomeriggio la messa in suo ricordo al Duomo di Albano Laziale, alla presenza della mamma Silvana, del fratello Gianpaolo, del sindaco Massimiliano Borelli e di numerosi amici e colleghi. Per l'occasione è stata presentata la nuova ambulanza accessoriata per ogni evenienza sanitaria e con tecnologia di nuova generazione, intitolata proprio al medico deceduto a causa della pandemia lo scorso anno. Il mezzo di soccorso è stato acquistato con le contribuzioni volontarie dei colleghi e dei volontari dell'Associazione "Croce Viola". L'ambulanza che riporta il nome del dottor Gianluigi Andrea Piegari sarà a disposizione per le emergenze sanitarie sul territorio, nelle varie sedi di Fonte Nuova, Montelanico e Albano Laziale .

Foto Luciano Sciurba