Movida, «abusi edilizi»: chiusa la discoteca Akab a Testaccio

Chiusa la storica discoteca Akab, nel cuore di Testaccio. Il provvedimento scaturisce da un controllo effettuato nel mese di settembre dalla polizia, nel corso del quale sono state riscontrate diverse irregolarità. Il Comune, ricevuta la relazione degli agenti, ha provveduto a revocare la licenza.

Secondo quanto accertato, i proprietari della discoteca di via di Monte Testaccio, avevano modificato, nella sostanza, la pianta relativa all'agibilità. Nello specifico, un cortile esterno era stato coperto, attraverso dei lavori non regolari. Per questo motivo, il locale è stato anche sanzionato. Al momento, nella discoteca sono in corso lavori per la messa a norma dei locali: l'obiettivo è quello di tornare a chiedere il nulla osta della commissione comunale competente per poter riaprire i battenti. Una data della ripresa dell'attività non è stata ancora comunicata.

«Stiamo lavorando per voi e abbiamo deciso di rinnovare completamente il locale per regalarvi le feste più belle di Roma - è stato scritto sulla pagina ufficiale della discoteca, lo scorso 7 november - Contiamo di riaprire nel più breve tempo possibile».

