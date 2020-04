Roma, non gli dà l’accendino e lui l’accoltella: anziana ferita alla fermata del bus

«Scusi, ha un accendino?». Una semplice domanda terminata con una coltellata ed un arresto. È accaduto alcune sere fa ad una fermata dell’autobus a piazza Sempione. Protagonisti P.N.M., 36enne romeno con numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e un divieto di dimora nel comune di Roma, ed un’ignara anziana in attesa del bus.

L’uomo, secondo la ricostruzione degli agenti di polizia del commissariato Esquilino, aveva chiesto alla signora un accendino. Alla risposta negativa ha reagito colpendola con un pugno in pieno volto. Una volta a terra il 36enne ha continuato a percuotere la donna con calci e pugni prima di sferrare una coltellata con una lama di 7 centimetri. Ad evitare il peggio l’arrivo dei poliziotti in borghese e il tessuto pesante della giacca della signora. Bloccato e disarmato è stato arrestato per tentato omicidio e portato al carcere di Regina Coeli. Il coltello è stato sequestrato. La vittima invece è stata soccorsa sul posto da personale del 118.

