«Aiuto, liberatemi». Minacciata dal compagno con coltello, si nasconde in giardino. Donna salvata da polizia

Calci e pugni se non mangiava quando diceva lui, le controllava il cellulare per verificare le telefonate che faceva. Alla fine, quando si è vista. E ha chiamato il 112.È lì che gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, diretto da Giuseppe Sangiovanni, hanno trovato la donna,aveva mostrato atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti dovuti al consumo eccessivo di alcol. Ogni volta però, malgrado le percosse subite, lei non era ricorsa a cure mediche per timore di conseguenze peggiori.Geloso e possessivo, la costringeva a mangiare solo quando e quello che decideva lui e se provava a ribellarsi lui la colpiva con calci. Inutili i tentativi di mandarlo via di casa.Più tardi, uscito da casa il compagno, la donna si era messa a letto sperando che la lasciasse tranquilla. Rientrato intorno alle 18, invece, l'ha costretta a consegnargli il telefono cellulare per poter controllare le chiamate in entrata e in uscita.Quando i poliziotti sono entrati nell'appartamento hanno trovato l'uomo, un moldavo di 32 anni già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di alterazione: bloccato, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La donna ha riportato un trauma alla spalla con prognosi di 7 giorni.