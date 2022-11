Venerdì 4 Novembre 2022, 07:26 - Ultimo aggiornamento: 07:49

In una città come Roma, dove la ricerca di un parcheggio è uno degli incubi più ricorrenti, c'è qualcuno che il suo posto l'ha trovato e non l'ha più mollato. Succede in via Damaso Cerquetti, a Monteverde, dove una vecchia macchina coperta da un telo grigio è parcheggiata nello stesso posto da tempo ormai immemorabile. Qualcuno sostiene che sia lì addirittura dal 2012 (se non prima) come dimostrano le foto di Google maps pubblicate sul profilo Facebook di Roma fa schifo dove la storia dell'auto velata è diventata un vero e proprio mistero.

Chi sarà il proprietario? E soprattutto può un'auto occupare un posto per 10 anni senza essere rimossa? Le teorie si sprecano: c'è chi sostiene che i vigili, interpellati da alcuni residenti, abbiano controllato: l'auto è parcheggiata regolarmente con la targa in vista e avrebbe assicurazione e bollo in regola. Dunque, per legge, lì può sostare per tutto il tempo che vuole. Ma il fatto che l'assicurazione sia regolarmente pagata aumenta la curiosità sul perché sia stata lasciata ferma per così tanto tempo. «Il proprietario sarà morto», sostiene qualcuno. Ma c'è a chi questa occupazione del territorio non va proprio giù: «Non è giusto che quest'auto stia da così tanto tempo nello stesso posto. In questo modo sottrae un parcheggio a chi serve realmente». Il mistero si infittisce. Di certo ormai quell'auto è diventata a tutti gli effetti d'epoca.