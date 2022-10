Roma, l'auto a Corso Francia e quel "diritto" dei romani di parcheggiare come viene

I romani - non tutti per carità - hanno (purtroppo) una prerogativa che li rende quasi unici nel loro genere: quella di parcheggiare così, come viene. Quasi fosse un “diritto” acquisito in ore passate in mezzo al traffico, un premio di consolazione per gli anni persi a cercare un posto in quartieri dove è più facile vincere al Superenalotto che trovare un parcheggio, come Prati o il centro storico. Così, un qualsiasi spazio per strada - un buchetto sul marciapiede, in doppia o tripla fila, davanti ai cassonetti, nei posti delle moto, sulle strisce pedonali - si trasforma in un posto pressoché perfetto.

Roma, «Ma chi sei Putin? Questa è un'invasione»: i (veri) biglietti dei romani sulle auto in divieto

Perché a Roma il parcheggio è un punto di vista. Mica per scherzo. Quante volte avete sentito dire all’automobilista affannato appena sceso dalla macchina: «Rimango solo un minutino...», anche se poi in realtà quell’auto parcheggiata a caso è rimasta così per svariate ore. Lo dimostrano le foto, sempre più numerose, dei parcheggi “creativi” pubblicati sui social, alla faccia di regole e divieti. Come quella dell’auto piazzata sullo spartitraffico proprio in mezzo a Corso Francia (diventata virale in poche ore). E l’assurdo è che spesso l’automobilista selvaggio non accetta rimostranze. E se ne va sgommando, prendendosi anche l’ultima parola: «Tanto se chiami i vigili mica vengono».