Roma, auto con tre giovani investe un dodicenne a Monteverde e fugge. La mamma:«Mio figlio mi ha inviato una richiesta d'aiuto»

Doveva raggiungere la scuola, nel quartiere Monteverde, per le consuete lezioni mattutine quando una macchina è arrivata mentre stava attraversando le strisce pedonali: un dodicenne è caduto sulla carreggiata opposta e senza riportare fortunatamente gravi traumi. L’auto con a bordo tre giovanissimi è scappata senza prestare alcun soccorso al ragazzino. Ma l’incidente di mercoledì scorso, in via di Val Tellina ha scosso notevolmente la famiglia del giovane: «E’ necessario mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali limitrofi alle scuole e qui, nel nostro Municipio la situazione è critica», afferma con tono decisivo Serena, la mamma del ragazzo investito.

Cosa è successo

Erano da poco trascorse le 8 del mattino di mercoledì scorso quando un bambino di 12 anni esce di casa per recarsi a scuola. Percorre via Val Tellina quando, a un tratto una vettura - un’utilitaria nera guidata da tre giovanissimi - lo investe. «Mio figlio - racconta ancora mamma Serena, maestra in una scuola dell’infanzia - grazie ad un’applicazione installata all’interno del suo cellulare mi ha inviato una richiesta d’aiuto. Sono corsa sul luogo dell’incidente che si trova a poche centinaia di metri dalla nostra abitazione». Il conducente della vettura - insieme ad altri due presenti nell'auto - sono fuggiti senza prestare soccorso al ragazzino. Sul posto dove si è verificato l'urto sono arrivati i soccorsi del 118 e gli agenti del gruppo Monteverde della polizia locale mentre il dodicenne è stato trasportato presso l’ospedale San Camillo dove una serie di accurate indagini cliniche hanno riscontrato diversi traumi alle gambe. «Mio figlio - aggiunge mamma Serena - sta bene: è stato fortunato, peraltro frequenta il basket e quindi “sa cadere” e questo lo ha certamente salvato».

E dopo il referto medico dei sanitari del nosocomio romano, la denuncia e la visione delle telecamere della zona per risalire ai responsabili - secondo alcuni testimoni - neopatentati. «E’ una strada dove tutti corrono soprattutto dopo il cambio del senso di marcia. Bisogna rendere le strade sicure, in particolare quelle frequentate giornalmente dai bambini», tuona ancora la mamma del ragazzino.

Il precedente

Lo scorso ottobre un furgoncino sul quale viaggiavano un gruppo di suore ha investito una 34 enne all’incrocio tra viale Quattro Venti e pizza Francesco Cucchi, sempre nel quartiere Monteverde. La donna ( una rifugiata politica) e originaria del Congo stava attraversando sulle strisce pedonali quando il veicolo bianco delle religiose l’avrebbe urtata. La giovane è stata soccorsa e ricoverata per due giorni all’ospedale San Camillo e, secondo il suo racconto, le suore non si sarebbero preoccupate minimamente delle sue condizioni di salute e sono andate via prima dell’arrivo dei soccorsi del 118 e dei vigili urbani.