Incidente mortale in via Leone XIII, Smart contro un albero: perde la vita un ragazzo di 27 anni

Incidente mortale nella notte di Capodanno a Roma. È accaduto nella zona di villa Doria Pamphilj, intorno alle 4.30, in via Leone XIII all'altezza via Leone Dehon. Sul posto la polizia locale del I Gruppo Centro. A perdere la vita un ragazzo di 27 anni, alla guida di una Smart, che dopo aver urtato un'altra macchina ha colpito un albero sullo spartitraffico centrale. Il ragazzo è morto in ospedale. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

