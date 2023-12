Montesacro, arriva l’ottava edizione della manifestazione sportiva “Corro per Vale”. Il ricordo della pallavolista Valentina Col scomparsa nel 2013

La sua passione per lo sport, in particolare per la pallavolo e il suo sorriso spezzati a soli 17 anni. Era il 25 agosto del 2013 quando Valentina Col si spense all’ospedale di Orbetello dopo cinque giorni di ricovero a causa di un’embolia polmonare che le si rivelò fatale. Domani, domenica 17 ( dicembre), ritorna il consueto appuntamento con la maratona “Corro per Vale” organizzata dalla Uisp di Roma con il patrocinio di Coni, Municipio III e Roma Capitale.

La manifestazione sportiva, giunta alla sua ottava edizione, prevede due gare non competitive ( un giro per la corsa da cinque chilometri e poi un altro per quella di dieci) si snoderà tra le vie del quartiere. La partenza è prevista alle 10 in viale Adriatico, 136, presso la palestra Ferdinando Agnini ( ex Gil) luogo simbolo dello sport del Municipio frequentato spesso da Valentina.

Il percorso di quest’anno prevede inoltre alcune novità. Per partecipare è possibile iscriversi direttamente il giorno stesso della gara. Al termine della corsa sono attese le premiazioni.

E proprio a Montesacro, grazie ai tanti eventi sportivi e solidali fortemente voluti dalla mamma Francesca Farchi e dal papà Massimiliano, genitori di Valentina, nel Febbraio del 2022 l’area verde tra via della Cisa e via Levanna, a Città Giardino è stata recuperata, riqualificata e dedicata all’atleta scomparsa prematuramente. E' nato il “Giardino di Vale”, uno spazio di aggregazione per tutti i giovani del territorio.