Roma: a Talenti ritorna la sesta edizione della raccolta solidale: “Una coperta per Natale 2023”

L’appuntamento si rinnova anche quest’anno: nel Municipio III ritorna la sesta edizione della raccolta solidale: “Una coperta per Natale 2023”. L’iniziativa benefica ideata da Manuel Bartolomeo prevede la donazione dei classici dolci natalizi ( torroni, panettoni e pandori) destinati ai senzatetto della Capitale. Ma non è tutto: verranno raccolti gli alimenti e le coperte, anche in esubero, per gli amici a quattro zampe del Rifugio Code Felici Onlus, in via Settebagni. Dalla donazione sono esclusi vestiti, denaro, piumoni e federe.

Il materiale verrà colto nelle giornate di giovedì’ 14, venerdì 15 e sabato 16 ( dicembre) in via Clelia Bertini Attilj, 35, a Talenti, dalle 9 alle 21 e si svolgerà con la partecipazione della protezione civile Radio Soccorso Roma.