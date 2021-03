8 marzo, raccolta solidale di Fratelli d’Italia per le donne in difficoltà

RIETI - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Fratelli d’Italia Rieti ha organizzato una raccolta di abbigliamento da donare a favore di tutte quelle donne che, per diversi motivi, vivono situazioni di difficoltà e indigenza.

«Per celebrare questa giornata, abbiamo pensato di renderci utili raccogliendo capi di abbigliamento femminili da donare a diverse strutture presenti sul nostro territorio che ogni giorno, è non solo l'8 Marzo, aiutano le donne di ogni età che vivono in condizioni di difficoltà - dichiarano i Coordinatori Provinciale e Cittadino Daniele Sinibaldi e Claudia Chiarinelli - I capi di abbigliamento sono tutti nuovi e con targhetta, frutto della generosità di amici e simpatizzanti del nostro gruppo e grazie all'impegno profuso dai militanti di FdI. In questa giornata abbiamo pensato che il modo migliore per veicolare il nostro contributo, fosse rivolgerci alle strutture che quotidianamente sono al servizio, a diverso titolo, delle donne più bisognose e meritevoli quindi di maggiore attenzione».

«Sono state selezionate sul territorio diverse strutture per la prima distribuzione dei capi di abbigliamento - si legge nella nota del coordinamento cittadino e provinciale - proseguiremo nel corso dei prossimi mesi ad individuare ulteriori realtà che possano aiutarci a veicolare nel miglior modo quanto raccolto. Il nostro impegno continuerà con la costanza di chi ha la piena consapevolezza che la missione politica non è circoscritta ai momenti elettorali ma un impegno costante a supporto della comunità di cui si fa parte!».

