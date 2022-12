Roma, a Montesacro il Concerto di Natale: Piazza Sempione si tinge di musica e solidarietà

Le note della talentuosa pianista Claudia Troisi accoglieranno l’intera comunità di Montesacro per il concerto di Natale che si terrà domani, 23 Dicembre, a partire dalle 18.30 in Piazza Sempione. Una serata di musica, ma anche di solidarietà, voluta fortemente dal Municipio III, dall’Assessore alla Cultura, Luca Blasi e dall’associazione di volontariato “Nonna Roma”.

L’organizzazione nasce nel Maggio del 2017 dalla volontà di un gruppo di ragazzi e ragazze con l'obiettivo di fondare un banco del mutuo soccorso per sostenere le famiglie romane che vivono in condizioni di povertà. Diversi poli di solidarietà sparsi all’interno della Capitale, ( anche all’interno del Municipio III,ndr), con l’intento di supportare le persone più fragili e abbattere il muro delle disuguaglianze, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari.

“L’evento - ha spiegato Alberto Campailla, uno dei membri di “Nonna Roma”, servirà a raccogliere i fondi in un momento particolare per la nostra città, per il nostro paese, dove il caro energia sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie italiane.” “Noi siamo un’associazione - ha proseguito - dove le nostre attività rappresentano il termometro della situazione economica del nostro paese. Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, abbiamo avuto un incremento importante ( del 30%,ndr) delle richieste di aiuto. Lo stesso è accaduto nel corso dell’emergenza epidemiologica Covid-19.”

La serata di domani sarà presentata dalla performer contemporanea e regista Francesca Chialà mentre la scenografia e la videografica saranno curate da Monica Amalfitano e Stefano Malacrita.

“Un concerto - ha commento l’Assessore alla Cultura del Municipio III, Luca Blasi - che ci è stato donato da Claudia Troisi, una concittadina del nostro Municipio. Un’artista e pianista del Conservatorio di Santa Cecilia. Musica, ma anche un grande elemento di solidarietà per una piazza sempre più viva e - da oltre un anno - anche pedonalizzata.” “L’evento - ha concluso Blasi - è gratuito e sotto i portici di Piazza Sempione, oltre al pianoforte a code, ci saranno i volontari dell’associazione. Sarà allestito un banchetto, dove sarà possibile effettuare le donazioni a sostegno di “Nonna Roma.”

E sempre all'interno del Municipio III, stamani si è conclusa un’altra iniziativa di solidarietà, iniziata lo scorso 13 Dicembre. Con “Un sorriso sospeso”, "sono stati raccolti tantissimi giochi che verrano distribuiti alle case famiglia, parrocchie e centri di accoglienza per minori e per le famiglie del territorio." Lo ha annunciato, poco fa, sul suo profilo social, il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.