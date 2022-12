Albero di Natale senza pace, prima vandalizzato e poi rubato

Alcuni esercenti del centro storico di Frosinone l'8 dicembre hanno installato un albero di natale addobbato in piazza sant'Ormisda. Dopo qualche giorno l'albero e gli addobbi sono stati vandalizzati. Nonostante ciò gli autori dell'iniziativa non si sono persi d'animo ed hanno ripristinato gli addobbi con l'aggiunta del cartello scritto in dialetto "Che diciate ce glie fate aremane almene fino alla vigilia?". A quanto pare no.

Nella notte qualcuno ha rubato l'albero con tutti gli addobbi. Solidarietà ma anche molte critiche rivolte ai ladri sulle pagine facebook