Roma, a Montesacro arriva l’evento: “Quartieri di pace”, la festa del dialogo tra religioni e culture

Promuovere lo spirito di collaborazione, cooperazione ed integrazione fra i residenti del territorio. E’ questo l’intento della festa “Quartieri di pace” promossa dal Municipio III. L’appuntamento è per sabato 27 maggio a partire dalle 12 presso il Parco delle Magnolie, in via Maldacea Nicola, nel territorio di Montesacro. L’evento era in programma per la giornata del 13 maggio, ma è stato rinviato a causa delle avverse condizioni metereologiche. Sarà una giornata di festa dedicata alla pace, al dialogo tra culture e religioni di tutto il mondo. Nel corso della manifestazione saranno previsti interventi, musica e un "pranzo multiculturale".

“E’ una grande occasione per partire dal nostro quartiere e municipio e ribadire il No a tutte le guerre attraverso la costruzione di una rete solidale”, ha commentato al Messaggero l’assessora alle Politiche Sociali per il Municipio III, Maria Romano.

"Ringrazio - ha aggiunto - tutte le associazioni di volontariato e le parrocchie che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Il primo per la creazione del manifesto e della rete della pace nel Terzo Municipio"

Per poter aderire è possibile inviare un'e-mail di adesione al seguente indirizzo: pacedialogo.mun03@gmail.com.