Bridget Jones 4, nel 2025 il nuovo film: chi ci sarà? Torna Hugh Grant e arrivano due volti nuovi. Ecco chi sono

I fan di Bridget Jones ora possono dormire sonni tranquilli. Secondo quanto riportato da Deadline, il quarto capitolo della saga targato Universal e Working Title oltre al ritorno di Renée Zellweger nei panni della protagonista vedrà anche la partecipazione di Emma Thompson, che tornerà a rivestire il ruolo della dottoressa Rawlings, ma soprattutto quella di Hugh Grant, interprete dell’odioso e affascinante Daniel Cleaver sin dal primo film.

Diretto da Michael Morris e previsto nei cinema di tutto il mondo a partire dal 14 febbraio 2025, il cast di "Bridget Jones: Mad About the Boy" conta anche delle new entry.

Si tratta del candidato all’Oscar Chiwetel Ejiofor (12 anni schiavo, Love Actually, Doctor Strange) e Leo Woodall, recentemente scoperto dal grande pubblico grazie al ruolo di Jack in “The White Lotus 2”.

Che fine ha fatto Bridget? La trama del quarto capitolo

Il film, tratto dal terzo libro della scrittrice Helen Fielding, racconterà di una Bridget ormai cinquantenne alle prese con la maternità e i problemi dell’essere un genitore nella vita di tutti i giorni. Se la sceneggiatura seguirà la trama del romanzo dovremmo aspettarci di vederla single con l’uomo della sua vita Mark Darcy (il ruolo che fu di Colin Firth) che non c’è più. Inoltre a livello sentimentale proverà a rimettersi in gioco grazie all'incontro con il 29enne Roxster. Tuttavia, tolto Darcy dall’equazione, viene da chiedersi come il personaggio di Grant tornerà nella vita di Bridget, visto che in “Bridget Jones’s Baby” del 2016 la protagonista aveva assistito al suo funerale, poi rivelatosi una farsa con un articolo di giornale che sul finale ne smentiva la morte.

La trilogia di Bridget Jones inizia nel 2001 con “Il diario di Bridget Jones” con protagonisti un trio d’eccezione: Renée Zellweger, Hugh Grant e Colin Firth. Il ruolo della 30enne alle prese con l’amore e i chili di troppo frutta all’attrice la sua prima nomination all’Oscar, statuetta poi vinta nel 2020 per il biopic “Judy” su Judy Garland. La saga romantica prosegue nel 2004 con “Che pasticcio, Bridget Jones!” e si conclude con “Bridget Jones’s Baby” nel 2016. In totale i film hanno incassato oltre 760 milioni di dollari in tutto il mondo. Bisogna attendere l'anno prossimo per scoprire se questo quarto capitolo sarà all'altezza dei precedenti.