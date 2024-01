Roma: accusa un malore in strada, Mattia si accascia a terra e perde i sensi. Gli rubano un pacco. «Dentro c’erano uno shampoo e un deodorante»

E’ stato colto da un malore mentre si trovava in strada, a Roma in zona Talenti: Mattia stava ritornando a casa dopo essere stato in edicola a ritirare un pacco. Poi l’improvviso annebbiamento visivo e la perdita dei sensi. Il giovane si accascia a terra e sviene, ma non è tutto: nessuno si è fermato a prestare soccorso al 24enne, e al risveglio, la scatola appena incassata è stata rubata. «Non c’era nulla di valore - dice il ragazzo a “Il Messaggero - c’erano uno shampoo ( due flaconi) e un deodorante. Ora mi aspetto un bel gesto, anche anonimo».

Cosa è successo

L’episodio si è verificato lunedì scorso, poco del 11, in via Luigi Capuana, nel quartiere Talenti: Mattia, 24 anni, studente di recitazione e doppiaggio, avverte un malessere e qualche istante dopo sviene in strada. «Mi sono svegliato da solo - racconta - immagino sia durato poco, mi sono reso conto che la scatola che avevo da poco ritirato in edicola era sparita».

Il giovane ha poi lanciato un appello diffuso all’interno di un gruppo Facebook ( "Sei di Talenti se"). «La preoccupazione non era tanto per il contenuto - prosegue - ma su quel pacco c’erano ovviamente tutti i miei dati personali e chiunque potrebbe risalire al mio indirizzo di casa». La speranza è che qualcuno possa restituirlo in tempi brevi: «Sono disposto a riceverlo anche in forma anonima dietro la porta del mio appartamento. Senza rabbia e senza alcun rancore», conclude Mattia. Molti i commenti di indignazione al post del ragazzo: «Sempre più basita dall’egoismo umano che si sta divulgando, mi spiace soprattutto per il brutto gesto che ti hanno fatto invece di aiutarti», commenta una donna.