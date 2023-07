Roma, il padre del ragazzo investito lo scorso 17 luglio via Novella lancia un appello per trovare il pirata della strada

Fabio Andracchio padre del ragazzino investito e che ora si trova al Bambin Gesù con 5 vertebre schiacciate, lancia un appello per tutti i residenti del quartiere del Salario e per tutti coloro che abitano la via Novella e via di Trasone, luogo in cui lo scorso 17 luglio alle ore 16:40 suo figlio di 11 anni è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali. Le sue parole piene di commozione e speranza che qualcuno abbia potuto vedere qualcosa: “ Chi ha visto ci aiuti, il conducente dell'auto di colore bianca, probabilmente una Peugeot, è fuggito senza accertarsi del danno causato. Mio figlio è ora ricoverato presso l'ospedale Bambin Gesù con prognosi non ancora sciolta".

Il ragazzo era uscito dal centro estivo a Villa Ada insieme a un amico e stavano tornando a casa. "Quando un fulmine a ciel sereno, è arrivata questa vettura, l'amico è riuscito a evitare di essere investito mentre mio figlio è stato colpito".

Scaraventato sul cofano dell'auto il ragazzo è poi caduto sull'asfalto. I primi a prestare soccorso sono stati l’automobilista che si trovava dietro l’auto pirata e un pedone. Il padre del ragazzo ha quindi lanciato un appello per aiutarlo nelle ricerche del pirata della strada: "I testimoni presenti non sono stati in grado purtroppo di prendere il numero di targa. Prego chiunque sia in grado di fornire informazioni utili all'identificazione del mezzo di contattare me tramite il giornale (al numero 3451709348 ndr), o le forze dell'ordine al 112".