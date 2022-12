Martedì 27 Dicembre 2022, 07:33

Doveva essere un pranzo di Natale per trovare un momento di gioia e serenità e invece si è trasformato in un incubo. E per poco non è finita in tragedia. Una fuga di gas si è verificata all'interno dell'Oratorio Sant'Ugo, durante un pranzo natalizio al quale stavano partecipando circa 200 persone. Subito è intervenuta una pattuglia di carabinieri, allertata da alcuni cittadini. Il bilancio è di sei persone soccorse: quattro di loro sono state trovate prive di conoscenza per aver inalato monossido di carbonio, e sono state rianimate dal personale del 118 accorso sul posto. Mentre altre due persone si sono invece sentite male ma non hanno perso i sensi e, dato che accusavano giramenti di testa e alterazione mentale per intossicazione da gas, sono state soccorse sul posto dai sanitari intervenuti.

TROVATA LA CAUSA

Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco che, una volta evacuato l'oratorio, hanno accertato che la fuoriuscita del gas era stata causata dal malfunzionamento di uno dei forni da cucina. Come è stato reso noto gli intossicati non sarebbero in pericolo di vita. Alcune persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio durante un pranzo natalizio in un oratorio della Capitale, nella parrocchia della zona di Serpentara. Il fatto è avvenuto verso le 15:30 del 25 dicembre. Una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Roma Nuovo Salario, che stava transitando in via Gennaro Pasquariello, è stata fermata da alcuni cittadini che hanno segnalato una fuga di gas all'interno dell'Oratorio Sant'Ugo in viale Lina Cavalieri al civico 3, dove appunto era in corso un pranzo natalizio al quale stava partecipando un gran numero di persone. Come detto in precedenza, secondo quanto accertato dai pompieri, la fuga di gas sarebbe stata dovuta al fatto che il tubo della cucina portatile era collegato male alla bombola del gas.



LA BOMBOLA

Sempre nel Lazio, nella serata di domenica due persone sono rimaste intossicate a causa di un principio di incendio nato all'interno di un appartamento ad Ariccia, comune in provincia di Roma. I carabinieri, poco dopo le 23 del giorno di Natale, sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco e al 118 in via Vito Volterra per il principio di incendio, dovuto a una fuoriuscita di gas da una bombola, che ha interessato un appartamento situato al quarto piano di un palazzo. Sono due gli uomini che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ariccia per intossicazione, dal quale sono stati dimessi qualche ora dopo, alle 3:30, con due giorni di prognosi. In seguito al sopralluogo effettuato, i vigili del fuoco hanno dichiarato l'inagibilità dell'appartamento che è stato interessato dall'incendio.