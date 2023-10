Fuga di gas a scuola, bambini mandati a casa: paura a San Giorgio a Liri

Fuga di gas a scuola: edificio immediatamente evacuato e bambini mandati a casa. L'episodio si è verificato questa mattina alla primaria di San Giorgio a Liri. Poco dopo che gli alunni erano entrati in classe, il personale Ata si è accorto della fuga di gas: immediato è scattato il piano di sicurezza. Le insegnanti hanno provveduto a far evacuare gli alunni da tutte le classi. Sono stati avvisati i genitori e i bambini sono stati mandati a casa. Nell’istituto comprensivo sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino per provvedere al ripristino del guasto, in modo che domani gli alunni possano tornare in classe in completa sicurezza.