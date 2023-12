Viterbo, odore di gas da via Garbini alla zona del Tribunale. Al lavoro i vigili del fuoco: "Tenete chiuse le finestre"

Forte odore di gas in tutta la zona nord di Viterbo. Da questa mattina decine le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco: da via della Palazzina a via Igino Garbini, fino ad arrivare al quartiere Riello, zona Tribunale. La puzza all'esterno è tanto forte che i vigili consigliano di tenere chiuse le finestre per evitare che invada anche l'interno delle abitazioni.

Una squadra è già al lavoro per individuare l'origine della fuga: si ipotizza una rottura di qualche tubatura ma ancora non è stata identificata l'area precisa del guasto. Al momento, i vigili stanno ispeziando via Garbini e le ricerche continueranno finché il problema non sarà circoscritto e risolto.